В Челябинской области больше суток искали пенсионера, заблудившегося во время сбора грибов

В поисках были задействованы десятки полицейских, спасателей и волонтеров

В Златоусте Челябинской области десятки сотрудников полиции и волонтеров искали 76-летнего пенсионера, который отправился в лес за грибами и заблудился. Спустя сутки после начала поисков мужчина был найден, сообщили 23 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На тихую охоту пенсионер отправился днем 20 сентября в район бывшего лагеря «Орленок». Ближе к ночи он решил пойти домой, но не смог найти обратную дорогу и обратился за помощью к полицейским.

«К поиску подключились сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Любое промедление могло привести к печальным последствиям, поэтому десятки представителей спецслужб 24 часа без перерыва на отдых искали пенсионера. Ночь он провел в лесу. Утром следующего дня местонахождение пожилого златоустовца было установлено. Его здоровью ничего не угрожало»,— рассказали в ведомстве.

Полицейские напомнили о важности соблюдения мер безопасности во время походов за грибами. Так, отправляясь в лес, необходимо брать с собой заряженный сотовый телефон с загруженными картами и включенной геолокацией. Также необходимо сообщать примерное местонахождение своим родственникам.