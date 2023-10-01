В Челябинской области больше недели разыскивают 15-летнего подростка

Парень ушел из дома 23 сентября

В Челябинской области больше недели разыскивают 15-летнего подростка, который ушел из дома в Сосновском районе и перестал выходить на связь. Ориентировку распространил поисково-спасательный отряд «Легион-Спас» в социальных сетях.

23 сентября 15-летний Даниил Орлов ушел из дома, расположенного в поселке Полевой на улице Нагорной. До сих пор о местонахождении парня ничего не известно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, волосы короткие светло-русые.

Был одет в спортивный черный костюм с лампасами и кроссовки черного цвета.

Все, кто владеет какой-либо информацией, могут обратиться по телефонам: 8 (909) 073-90-57 Юлия, 8 (982) 343-79-93 Александр или в полицию.