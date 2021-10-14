В Челябинской области бизнесмены пойдут под суд за незаконную вырубку 237 сосен

Ущерб лесному фонду составил около 9,5 млн рублей

Прокурор Нязепетровского района направил в суд уголовное дело в отношении двух предпринимателей. Их обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, предприниматель из Нязепетровского района вступил в сговор с бизнесменом из Башкортостана. Соучастники наняли рабочих, которые не были осведомлены о преступном умысле. С августа 2018 года по сентябрь 2020 года они незаконно рубили сосны на территории Нязепетровского участкового лесничества. В дальнейшем деревья перерабатывали и сбывали пиломатериалы в Башкортостане.

«В результате совместных преступных действий соучастники незаконно вырубили 237 деревьев породы „сосна“ общим объемом более 610 куб. м. Ущерб лесному фонду Российской Федерации в лице главного управления лесами Челябинской области — на сумму около 9,5 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении бизнесменов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Материалы дела направлены в суд.