В Челябинской области бездомного отправили под стражу за осквернение Вечного огня

В отношении 39-летнего мужчины СК возбудил дело о реабилитации нацизма

Миасский городской суд отправил под стражу бездомного, который развел костер и сжег венки на мемориале Вечный огонь, чтобы высушить носки. Об этом сегодня, 4 октября, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, мужчину задержали 30 сентября. В полиции было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»). Затем проверку по факту осквернения мемориала провели в областном Следственном управлении Следственного комитета по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. 2 октября бездомного заключили под стражу по обвинению в реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК РФ).

«Обвиняемый проведет в СИЗО 2 месяца», — сообщили в пресс-службе суда.

Согласно третьей части статьи, уголовная ответственность предусмотрена за публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. При этом известно, что преступление было совершено в ночное время, без свидетелей.