В Челябинской области без мотоциклов остались 46 жителей — нарушителей ПДД

Всего почти за неделю полицейские выявили 254 незаконных действия

В Челябинской области с 10 мая по инициативе начальника ГУ МВД региона генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист». За несколько дней сразу у 46 жителей изъяли их мотоциклы. Все эти южноуральцы грубо нарушили правила дорожного движения и мешали отдыху людей ночью, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

«Всего с начала проведения операции полицейские выявили 254 правонарушения, совершенные владельцами мототранспорта. 46 мотоциклов были помещены на специализированную стоянку за допущенные их водителями грубые нарушения правил дорожного движения», — отмечают в ведомстве.

Среди нарушений — управление мотоциклом в состоянии опьянения и без водительских прав. Обнаружили и незарегистрированные транспортные средства.

Полицейские напоминают, что граждане могут сообщить о нарушителях ПДД в отделы полиции по телефону, через официальный сайт МВД России или сервис Госавтоинспекции. При обращении через интернет нужно указать ссылку на размещенные фото- или видеоматериалы с фактом нарушения водителем мотоцикла правил дорожного движения.