В Челябинской области бесправник и пьяный водитель устроили гонку

Полицейские вынуждены были стрелять по колесам, чтобы остановить лихачей

В Каслинском районе водители автомобилей «Форд-Маверик» и ВАЗ-2121 устроили гонку и пытались скрыться от сотрудников дорожной полиции. Об этом сегодня, 6 октября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось в ночь на среду. Водители проигнорировали требование полицейских остановиться и попытались скрыться. При этом лихачи нарушали правила дорожного движения, выезжали на полосу встречного движения, превышали скорость и создавали угрозу для жизни и здоровья других участников движения.

«В целях остановки транспортных средств сотрудники полиции применили табельное оружие. После предупредительных выстрелов вверх инспекторы ДПС произвели выстрелы по колесам автомобилей правонарушителей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Оба водителя — 33-летний и 19-летний мужчины — задержаны. В отношении них составлено три административных протокола. Один из лихачей не имел прав на управление авто, второй находился в состоянии опьянения.