В Челябинской области банк вернет пенсионерке деньги, которые она перевела мошенникам

Кредитный договор, который женщина оформила под давлением, признан недействительным

Жительница Сосновского района получит назад деньги, которые отправила телефонным мошенникам. Их ей должен выплатить банк, одобривший кредит, который потерпевшая оформляла под нажимом аферистов, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что обман был совершен год назад, в августе 2024-го. Местной жительнице тогда звонили «следователи» и «сотрудники ФСБ», запугивали ее и, не давая подумать, предлагали оформить «встречный кредит», чтобы «защитить» деньги.

«Женщина под давлением самостоятельно оформила потребкредит, а полученные деньги перевела на указанные злоумышленниками расчетные счета», — говорится в сообщении.

Прокуратура Сосновского района обратилась в суд с иском о признании данного кредитного договора недействительным. Суд встал на сторону потерпевшей: исковые требования удовлетворены, а с банковской организации в пользу потерпевшей взыскано более 250 тысяч рублей.