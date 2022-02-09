В Челябинской области автомобилист совершил двойное ДТП

Виновника аварии госпитализировали с травмами

Вечером 8 февраля в Миассе Челябинской области автомобилист не справился с управлением и совершил двойное ДТП. Мужчину госпитализировали, сообщили в пресс-службе Отдела ГИБДД ОМВД России по Миассу.

Авария произошла в 19:55 около дома № 8/21 по Объездной дороге. 55-летний мужчина, управляя автомобилем «Уаз Патриот», в условиях непогоды не справился с управлением и съехал с дороги, где врезался в припаркованный автомобиль «ДАФ», и, продвинувшись вперед, наехал на автомобиль «Санг Йонг».

«В результате ДТП водитель „Уаз Патриот“ получил телесные повреждения и был госпитализирован»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.