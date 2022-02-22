В Челябинской области автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе

Девочку госпитализировали с травмами

В Копейске автомобилист наехал на 12-летнюю девочку и врезался в находившийся рядом автомобиль. Ребенка госпитализировали, сообщили 21 февраля в пресс-службе ГИБДД по Копейску.

Авария произошла 18 февраля в восемь часов вечера около дома № 1А по улице Гастелло. 27-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Тойоэйс», наехал на ребенка, переходящего дорогу по нерегулируемому переходному переходу, а затем, продолжая двигаться, столкнулся со стоящим справа автомобилем «Тойота Калдина».

«В результате ДТП 12-летняя девочка-пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии уточняются.

В минувшие выходные в Миассе водитель автомобиля «Шевроле Нива» наехал на четырехлетнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте вместе со своей бабушкой. В результате ребенка госпитализировали.

19 февраля в Озерске пьяный автомобилист не справился с управлением при обгоне и выехал на обочину, где наехал на двух сестер. Одна из девочек скончалась на месте происшествия, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии.