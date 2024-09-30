В Челябинской области автомобилист погиб, врезавшись в здание

Обстоятельства аварии устанавливаются

Поздно вечером 29 сентября в Еманжелинске произошло смертельное ДТП. 34-летний водитель автомобиля «Ниссан» при неустановленных обстоятельствах врезался в здание и получил смертельные травмы, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 21:05 на улице Герцена. Автомобилист не справился с управлением на Т-образном перекрестке, выехал за пределы дороги и врезался в крыльцо административного здания. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.