В Челябинской области автомобилист насмерть сбил пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте

Накануне вечером в Челябинской области автомобилист наехал на пешехода. В результате ДТП последний скончался. Подробнее об аварии рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла в 19:15 на 23 километре автодороги Челябинск — Троицк. По данным ведомства, водитель автомобиля «Пежо-308» — мужчина, 1990 года рождения, — наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

«В результате ДТП пешеход — неустановленный мужчина — от полученных травм скончался на месте происшествия»,— сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые проверки.

Несколько дней назад в Златоусте произошла аналогичная трагедия: нетрезвый мужчина буквально выпал не проезжую часть и оказался под колесами маршрутки. В результате он получил множество травм и был госпитализирован. Спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице. Подробнее об этом можно узнать здесь.