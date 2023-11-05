В Челябинской области автомобилист насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Подозреваемый задержан

На трассе в Челябинской области автомобилист насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Спустя сутки правоохранители задержали подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГИБДД Копейска.

Авария произошла в пятницу, 3 ноября, в 18:15 на 3 километре автодороги Челябинск — Октябрьское. Мужчина, управляя неустановленным автомобилем, сбил находящегося на проезжей части пешехода. От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте происшествия, а автомобилист поспешил покинуть место ДТП.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение суток сотрудниками Госавтоинспекции установлен и разыскан водитель, совершивший наезд на пешехода. Им оказался 44-летний житель города Копейска, который ранее к ответственности не привлекался и не был судим»,— уточнили в ведомстве.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальный срок, который грозит мужчине, — 12 лет лишения свободы.