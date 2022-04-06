В Челябинской области автомобилист насмерть сбил пенсионерку

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

В Аше Челябинской области автомобилист сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась, сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Ашинскому району.

Авария произошла на улице Первомайской около дома № 2а. Водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-11193, наехал на 90-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте неподалеку от пешеходного перехода. Женщину госпитализировали с травмами, в медицинском учреждении она скончалась.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве напомнили о том, что переходить дорогу следует только в положенных местах, а автомобилисты должны снижать скорость вблизи пешеходных переходов и пропускать людей, переходящих дорогу по зебре.