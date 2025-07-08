В Челябинской области автомобилист насмерть сбил лося и погиб сам

Водитель ехал на высокой скорости

Сегодня, 8 июля, рано утром в Верхнеуральском районе 69-летний водитель автомобиля Lada Granta устроил смертельное ДТП, в котором сам получил смертельные травмы, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Около пяти часов утра на 131 километре трассы Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск автомобилист, двигаясь на высокой скорости, сбил находившегося на дороге лося. После столкновения машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП и водитель Lada, и сбитое животное погибли.

В областной ГАИ напомнили, что чаще всего животные выходят на проезжую часть ночью или утром. Водителей призвали учитывать местность, не отвлекаться от дороги и снижать скорость, заметив животное на проезжей части или возле нее.