В Челябинской области автомобиль загорелся в результате ДТП

Водитель успел выйти из горящей машины

Днем 17 декабря на автодороге Касли — Верхний Уфалей в Челябинской области в результате ДТП загорелся автомобиль. Водителя увезли на «скорой» в больницу, сообщили в пресс-службе 8-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в 12:09 в районе поворота на Вишневогорск. Как сообщил 23-летний владелец загоревшегося автомобиля «Рено Меган II», он не справился с управлением, машину занесло и она врезалась в дерево, после чего автомобиль загорелся. Автовладелец успел выйти из машины и вызвать спасателей.

«К месту вызова были направлены силы и средства отдельного поста 60-ой пожарно-спасательной части. Вскоре автомобиль был потушен»,— уточнили в ведомстве.

Водителя увезли на машине скорой помощи в городскую больницу города Касли для осмотра. Медики констатировали у него ушиб грудной клетки и предложили пройти обследование в стационаре. Однако от госпитализации молодой человек отказался.