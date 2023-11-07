В Челябинской области автомобиль «Тойота» опрокинулся, уходя от столкновения

В результате водитель иномарки съехал с дороги и наехал на препятствия

В Миассе Челябинской области днем 6 ноября водитель автомобиля «Тойота», пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, врезался в бетонные блоки и ворота. От ударов машина перевернулась. Водитель не пострадал, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Миассу.

Авария произошла в 13:00 на Объездной дороге в районе дома № 8/21. Водитель автомобиля «Рено Премиум», выезжая с обочины на главную дорогу, помешал движению автомобиля «Тойота», за рулем которого находился 58-летний водитель. Чтобы уйти от столкновения, водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения, а затем съехал с дороги, где врезался в бетонные блоки. Машина по инерции продолжила двигаться и въехала в металлические ворота, после чего опрокинулась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль „Тойота“ получил механические повреждения, пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.