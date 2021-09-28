В Челябинской области автомобиль такси попал под колеса грузового поезда

Пострадали два человека

На перегоне Синеглазово Южно-Уральской железной дороги грузовой поезд наехал на легковой автомобиль службы такси. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

ЧП случилось накануне поздно вечером. По предварительным данным, водитель такси решил сократить путь и проехать по железной дороге.

«Машинист локомотива применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. Пострадали два пассажира такси, их госпитализировали», — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

На место происшествия выехал транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

18 марта на перегоне водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся хозяйственным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Водитель грузовика погиб.

