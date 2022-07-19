В Челябинской области автомобиль сбил школьника на самокате

Девятилетний мальчик переезжал дорогу в неустановленном месте

В понедельник, 18 июля, в Миассе девятилетний мальчик на самокате пересекал улицу Керченскую. Происшествие случилось днем.

За рулем ГАЗ-2217 находился 49-летний водитель, который не успел затормозить, когда увидел ребенка. Школьник переезжал дорогу на самокате там, где не было пешеходного перехода. В информации отдела МВД России по городу Миассу уточняется, что нерегулируемым пешеходный переход был неподалеку.



«В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

