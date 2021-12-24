В Челябинской области автомобиль рухнул с моста в реку

Погиб водитель

Сегодня, 24 декабря, на 8-м километре автодороги село Агаповка — поселок Базарский 23-летний водитель ВАЗ-21101 вылетел с моста в реку Гумбейку. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги влево и пробил ограждение моста.

«В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте. Сотрудниками полиции на месте ДТП проводится проверка всех обстоятельств», — сообщили в Госавтоинспекции.

Известно, что водитель жил в Магнитогорске, водительские права получил два года назад. За последний год один раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.