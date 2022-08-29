На Южно-Уральской железной дороге автомобиль попал под колеса грузового поезда

Пострадал пассажир легковушки

На перегоне Учалы — Шартымка ЮУЖД водитель автомобиля «Лада-Веста» выехал на пути и попал под колеса поезда. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

ЧП случилось накануне днем. Машинист грузового поезда экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось.

«Схода подвижного состава нет. На движение поездов происшествие не повлияло», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД.

За рулем легковушки находился 70-летний мужчина. В аварии пострадала его пассажирка — ее госпитализировали с травмами.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и златоустовская транспортная прокуратура.