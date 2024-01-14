В Челябинской области автомобиль «Киа» попал в ДТП с большегрузом, есть пострадавшие

На участке введено реверсивное движение

Сегодня, 14 января, днем на трассе М-5 на территории Миасса легковой автомобиль столкнулся с фурой. В результате есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 1756 километре автодороги Москва — Челябинск. По невыясненным пока обстоятельствам столкнулись автомобиль «Киа» и многотонный грузовик. В результате легковой автомобиль сильно покорежило, в ГИБДД сообщили о пострадавших. На месте ЧП работает автомобиль скорой помощи.

Все обстоятельства выясняются. В районе аварии организовано реверсивное движение.