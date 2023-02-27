В Челябинской области автобус с пассажирами столкнулся с лесовозом

ДТП обошлось без пострадавших

Сегодня, 27 февраля, на пересечении улиц 30 лет ВЛКСМ и Свердлова в Нязепетровске столкнулись пассажирский ПАЗ и грузовик. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Автобус и лесовоз двигались навстречу друг другу. Пассажирский ПАЗ двигался к спуску, грузовик на подъем.

«В автобусе находились 3 пассажира. В результате ДТП никто не пострадал»,

— уточнили в Госавтоинспекции.

Сегодня, 27 февраля, на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до развязки на город Чебаркуль ввели ограничение движения транспорта в связи с непогодой. Изначально меры планировали сохранить до 12:00, но теперь ограничения продлили на пять часов, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

