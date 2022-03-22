В Челябинской области арестованного замглавы района заподозрили в получении еще одной взятки

Семен Авраменко, по версии следствия, получил от коммерсантов 300 тысяч рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко и двух предпринимателей. Их подозревают в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 годы первый заместитель получил от коммерсантов более 300 тысяч рублей за проведение оплаты по контрактам на продажу квартир для детей-сирот.

В отношении Авраменко и предпринимателей возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»), части 2 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

«Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов. Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, Семен Авраменко уже находится в СИЗО по делу о взятке в 50 тысяч рублей.