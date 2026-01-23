В Челябинской области арестован водитель, по вине которого погиб несовершеннолетний

Мужчина никогда не получал водительского удостоверения

Следователи продолжают расследование трагического ДТП, в результате которого погиб 17-летний подросток. 40‑летний житель Коркино заключен под стражу по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Челябинской области.

Вечером 21 января текущего года на 44‑м километре автодороги «Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан» (Еткульский округа) произошло ДТП со смертельным исходом. По данным следствия, обвиняемый, управляя автомобилем «Тойота Карина», приступил к перестроению в левую полосу для разворота, не убедившись в безопасности маневра. Это создало препятствие для двигавшейся в попутном направлении «Лады Веста», что привело к столкновению двух транспортных средств. В результате аварии скончался 17‑летний сын обвиняемого, находившийся в салоне «Тойоты Карина». Юноша получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Следователь следственного отдела по городу Коркино СУ СК России по Челябинской области проводит комплекс следственных и процессуальных действий. Цель — собрать и закрепить доказательственную базу по уголовному делу. Обвиняемый, ранее судимый, в настоящее время находится под стражей. Мера пресечения избрана в рамках уголовного производства по серьезному правонарушению, связанному с нарушением ПДД и гибелью человека.

По данным прокуратуры Челябинской области, в Еткуле во время судебного заседания обвиняемый вину не признал. От дачи показаний мужчина отказался. Он просил домашний арест. Районный суд принял решение отправить обвиняемого под стражу на два месяца.