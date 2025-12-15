В Челябинской области арестован курьер ОПГ мошенников, похищавшей деньги у пенсионеров

Девятнадцатилетний краснодарец специально приехал на Южный Урал для «подработки»

Суд в Челябинской области санкционировал арест 19-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в работе курьером в составе мошеннической группы. Парня взяли с поличным в результате многоходовой операции, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В полицию обратился 82-летний житель Чебаркуля. Дедушка рассказал, что ему позвонил неизвестный, который пытался убедить его в необходимости «декларации денежных средств» и под этим предлогом потребовал передать 700 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска нескольких дней помогали пенсионеру общаться со злоумышленниками по телефону, направляя разговор в нужное русло. Когда для получения денег к пожилому мужчине приехал ничего не подозревавший таксист, ставший звеном в схеме, ему передали ему сверток с муляжом купюр, который он отвез курьеру.

«Оперативная комбинация позволила не только задержать курьера, но и выйти на другую потенциальную жертву в Челябинске, которая также подготовила для передачи 450 тысяч рублей», — рассказали в главке.

На допросе парень признался, что получал процент с каждого обманутого человека. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере. Сейчас парень арестован, полицейские устанавливают, кого еще он успел обобрать.