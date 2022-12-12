В Челябинской области арестовали подозреваемого в убийстве бывшей супруги

Тело мужчина спрятал в лесу в Сосновском районе

В Сосновском районе избрали меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве бывшей супруги — 37-летней сотрудницы местной администрации. 43-летнего местного жителя заключили под стражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«С учетом того, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, совершенного по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“), находясь на свободе, он может воспрепятствовать производству по делу, поэтому суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что в начале декабря мужчина поссорился со своей бывшей супругой и, по предварительным данным, задушил ее.Тело женщины он спрятал в лесу. Спустя некоторое время от близких погибшей поступило заявление в полицию о ее исчезновении. Работая по заявлению, правоохранители раскрыли преступление.