В Челябинской области арестовали обвиняемого по делу о гибели 38-летнего мужчины

Расследование уголовного дела продолжается

В Челябинской области заключили под стражу 19-летнего жителя Карталинского района, после конфликта с которым скончался 38-летний мужчина. Обвиняемый в причинении смерти местному жителю проведет в СИЗО два месяца, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Напомним, ЧП произошло 16 сентября в поселке Новокаолиновый. Между 19-летним парнем и 38-летним мужчиной завязался конфликт, в ходе которого молодой человек ударил мужчину. Тот упал и стукнулся головой о бордюр. Спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице. В минувшее воскресенье рано утром подозреваемого задержали. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).

«В настоящее время следователями регионального следственного управления продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы»,— сообщили в пресс-службе ведомства.