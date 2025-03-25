В Челябинской области алиментщик погасил крупный долг, чтобы сохранить автомобиль

Мужчина выплатил более полумиллиона рублей

В Красноармейском районе 42‑летний местный житель постоянно уклонялся от алиментов на ребенка и накопил долг в размере 508 тысяч рублей. Предупреждения приставов об ответственности, в том числе уголовной, его не пугали. Однако, когда дело дошло до ареста автомобиля, должник сразу же нашел деньги и выплатил всю сумму, сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

«Судебный пристав-исполнитель выяснил, что в собственности мужчины находится автомобиль „Лада-Приора“, и вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении авто. Хозяин был проинформирован, что следующим шагом станут оценка и продажа машины. Также был наложен арест на банковские счета должника»,— уточнили в ведомстве.

Принятые меры побудили мужчину погасить долг: спустя несколько дней на счет поступило 508 тысяч рублей.

Ограничительные меры отменены, однако приставы продолжат следить за тем, чтобы мужчина выплачивал алименты вовремя и в полном размере.