В Челябинской области аферист продал заказчику украденную с могилы оградку

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о краже

В Увельском районе 55-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже металлической оградки с могилы родственницы. Выяснилось, что ее похитил изготовитель таких заборчиков, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.



Полицейские, отрабатывая сообщение, опросили очевидцев, установили приметы подозреваемого и его примерный маршрут передвижения. Им оказался 30-летний житель Увельского района.

«Полицейские выяснили, что подозреваемому поступил заказ на изготовление оградки. Злоумышленник делать оградку не стал, а снял ее с чужой могилы и поставил на могилу заказчика. За выполненный заказ получил денежные средства», — сказали в пресс-службе.

Стоимость оградки составила 38 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.