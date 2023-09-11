В Челябинской области адвокат попал под статью за обман клиента на 65 тысяч рублей

Подозреваемый заверил осужденную, что сможет повлиять на изменение ей приговора

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Челябинской области. Его подозревают в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в январе подозреваемый ввел в заблуждение осужденную в Нязепетровске клиентку. Адвокат сообщил потерпевшей о возможности повлиять на решение по уголовному делу благодаря связям в прокуратуре.

«Подозреваемый сообщил заведомо ложные сведения подзащитной, что у него есть реальная возможность договориться с сотрудником прокуратуры, который может за денежное вознаграждение способствовать урегулированию вопроса отказа от обжалования приговора в отношении своего доверителя. При этом за свои услуги по передаче денежных средств, предназначавшихся сотруднику прокуратуры, попросил денежное вознаграждение, на что осужденная согласилась», — сообщили в региональном СУ СКР.

Ущерб потерпевшей составил 65 тысяч рублей. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ по Челябинской области.