В Челябинской области 9 лошадей погибли в ДТП с опрокидыванием фуры

Автомобиль не смог подняться в гору

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области в районе Сима в ДТП с опрокидыванием большегруза погибли девять лошадей, находившиеся в машине, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«В кузове перевозилась 21 лошадь, из которых 9 погибли, остальные доставлены на передержку в город Сим»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в минувшее воскресенье, 17 августа. Водитель фуры не смог подняться в гору. Большегруз покатился назад и опрокинулся. Водитель авто и другие участники движения не пострадали.