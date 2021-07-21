На Южно-Уральской железной дороге 83-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда

Машинист применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось

На 8-м пикете 33-го километра перегона ст. Красная Башкирия — ст. Альмухаметово ЮУЖД грузовой поезд насмерть сбил 83-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

ЧП случилось 19 июля. Машинист поезда заметил мужчину в колее железнодорожного пути, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. 83-летний пенсионер скончался на месте.

«Следственными органами проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются работники локомотивной бригады, родственники погибшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

24 июня на 148-м километре перегона Межозерный — Чурилово мужчина выскочил на железнодорожные пути и не реагировал на сигналы поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Мужчина погиб на месте.

21 мая на перегоне Чурилово — Межозерная под Челябинском грузовой поезд сбил 40-летнюю женщину.

