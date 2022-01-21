В Челябинской области 70‑летнюю женщину осудили за экстремизм

Людмила Саликова состояла в организации «Свидетели Иеговы», запрещенной в России

Снежинский городской суд вынес приговор в отношении пенсионерки Людмилы Саликовой. Ее признали виновной в организации деятельности экстремистского сообщества. Информация о вынесении приговора размещена на сайте суда.

Судом установлено, что женщина является последователем религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая в 2017 году признана экстремистской и ее деятельность запрещена на территории РФ. Саликову обвинили в том, что она склоняла другого человека к вступлению в сообщества «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и местную религиозную организацию.

В отношении 70-летней пенсионерки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистского сообщества»). Ей назначили наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.