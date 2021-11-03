В Челябинской области 7‑летний мальчик попал в реанимацию после наезда авто

Ребенка ввели в искусственную кому

Напротив дома № 38 по улице Ленина в Чебаркуле первоклассник выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора. Его сбила иномарка. Об этом сообщили в ОГИБДД по району.

Мальчик находился в сопровождении старшей сестры. В какой-то момент ребенок выбежал на пешеходный переход, когда светофор показывал красный свет. Первоклассника сбил «Опель», за рулем которого находилась 54-летняя женщина.

Школьник получил тяжелые травмы — ушиб мозга и перелом костей черепа. Из Чебаркуля пострадавшего доставили в Челябинск. Ребенка ввели в искусственную кому.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ранее водитель автомобиля не привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения», — рассказали в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, накануне, 2 ноября, в Ашинском районе водитель отечественного автомобиля сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.