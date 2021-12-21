В Челябинской области 65-летняя женщина погибла в ДТП с грузовиком

Ее дочь и внука госпитализировали с травмами

В Увельском районе Челябинской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате один человек погиб, еще двое, включая маленького ребенка, госпитализированы с травмами, сообщили 20 декабря в пресс-службе ОМВД России «Южноуральский».

Авария произошла в минувшие выходные на 96-м километре автодороги Челябинск — Троицк около 18:00. 37-летняя жительница Южноуральска, находясь за рулем автомобиля «Лада-Гранта», в условиях непогоды не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с движущимся навстречу грузовиком «Рено-Магнум».

«В результате аварии 65-летний пассажир „Лады“, мама водителя, от полученных травм скончалась на месте ДТП. Трехлетний сын водителя, находившийся на заднем сиденье, и сам водитель получили травмы различной степени и были госпитализированы в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в минувший понедельник в Ашинском районе столкнулись две легковушки и «Газель». В результате водитель одного из легковых авто скончался в больнице.