В Челябинской области 65-летний мужчина умер во время рыбалки

Спасатели доставили тело на берег

Во время рыбалки на озере Большой Еланчик 65-летнему рыбаку стало плохо, он упал на лед и умер. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Мужчина приехал на рыбалку с другом, тот попытался помочь товарищу, однако так и не смог привести его в чувство.

«Вызванные на место происшествия врачи констатировали смерть рыбака. Спасатели Миасского отряда областной ПСС при использовании снегохода транспортировали тело погибшего со льда озера к берегу и передали родственникам», — рассказали в областной ПСС.

Спасатели напоминают пожилым людям о правилах безопасности и советуют всегда брать с собой аптечку. При малейшем недомогании лучше остаться дома.