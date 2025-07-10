В Челябинской области 5 участникам наркобанды грозит пожизненное заключение

В ходе нескольких операций выявлена подпольная химлаборатория, изъято более 40 кг «синтетики»

Сразу несколько межрегиональных каналов поставок синтетических наркотиков в особо крупном размере ликвидировали в июне бойцы УФСБ по Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе нескольких операций было установлено местонахождение подпольной химической лаборатории по производству и расфасовке наркотиков, места их хранения. Задержаны пятеро активных участников организованной преступной группировки, из незаконного оборота изъято около 40 кг „синтетики“, а также химические реактивы и оборудование, используемые для производства „запрещенки“», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт, хранение наркотических средств в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи — пожизненное лишение свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств совершения указанных преступлений.