В Челябинской области 5-летняя девочка погибла, выпив автомобильную жидкость

Ее старшая сестра тоже получила ожоги от яда и сейчас находится в больнице

В поселке Дзержинка Верхнеуральского района случилась трагедия. Две сестры выпили жидкость для автомобиля, приняв ее за газированный напиток. Младшая, пятилетняя, девочка скончалась от внутренних ожогов, старшую, шестилетнюю, удалось спасти. Об этом Первому областному информагентству рассказала местная жительница.

«Насколько мне известно, девочки нашли эту бутылку во дворе частного дома, в котором они жили вместе с родителями. Отец девочек слил опасную жидкость в бутылку из-под газированной воды и спрятал ее, но дочки все-таки нашли тару. Пили обе. Маленькая позже умерла, старшую сейчас перевели в общую палату, ее состояние удовлетворительное. Семья очень положительная, молодые отец и мать, очень хорошие, работящие. Еще младший годовалый сынок у них есть. За детьми следят. Это просто несчастный случай», — поделилась женщина.

Также она сообщила, что трагедия в Дзержинке случилась 6 мая и уже на следующий день одна из сестер скончалась. Однако, по данным следствия, дети выпили автомобильную жидкость в конце апреля и врачи боролись за жизни девочек в течение недели.

«По факту происшествия расследуется уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

Детали трагедии следователи не раскрывают.