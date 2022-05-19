В Челябинской области 33 железнодорожника отправят в колонию за кражу топлива

Машинисты и их помощники причинили ущерб предприятию на 7 млн рублей

В Златоустовском городском суде Челябинской области вынесли приговор руководителю и 32 железнодорожникам за кражу дизельного топлива. Всего обвиняемые украли топлива на 7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.



Организованная группа из руководителя, 29 машинистов тепловозов и трех помощников сливали дизель с поездов в период с февраля по сентябрь 2018 года.

Суд назначил всем виновным наказание в виде лишения свободы на срок от девяти месяцев до трех лет и шести месяцев, в зависимости от степени участия в хищении.