В Челябинской области трех налоговиков поймали на взятках

Также под следствие попали взяткодатель — директор фирмы и посредник-адвокат

Директор челябинской фирмы больше года через посредника передавал взятки сотрудникам межрайонной налоговой инспекции за помощь в уклонении от налогов. Схема вскрылась в ходе работы регионального УФСБ по выявлению коррупционных преступлений, совершенных в органах исполнительной власти, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, начальник МРИ ФНС России по Челябинской области, его заместитель и старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок МРИ вступили в сговор и с января 2024 года по апрель 2025-го через посредника — адвоката, представляющего интересы директора коммерческой организации, — получили в общей сложности более 1 млн рублей.

«Взамен от них требовалось попустительство в отношении взяткодателя при проведении проверок с целью дальнейшего ухода от уплаты в бюджет Российской Федерации исчисленных налогов», — сообщили в ведомстве.

В отношении должностных лиц налогового органа возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении директора фирмы — по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и адвоката — по части 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве).

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании фигурантам меры пресечения.