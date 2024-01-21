В Челябинской области 26-летний парень перевел мошенникам 85 тысяч рублей

Потерпевшему сообщили, что кто-то пытается снять деньги с его карты

В Южноуральске Челябинской области 26-летний местный житель перевел на якобы безопасный счет 85 тысяч рублей. Так мужчина хотел сохранить деньги, которые, по словам неизвестных, пытались списать с его кредитной карты. Полицейские разыскивают подозреваемых в мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее ему сообщили, что с его кредитной карты пытаются списать деньги. Чтобы сохранить средства, необходимо перевести их на «резервный» счет.

Молодой человек, поддавшись панике, сделал все так, как от него требовали. И только после перевода денег он понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают подозреваемых в совершении преступления.

В полиции напоминают о том, что резервных счетов не существует. И если поступают звонки с подобными предупреждениями, необходимо положить трубку и самостоятельно набрать банк, чтобы удостовериться, что с деньгами все в порядке.

Кроме того, в Челябинской области работает горячая линия Центра общественного мониторинга и проектов. Позвонив на короткий номер *1593, можно описать проблему и получить рекомендации специалистов. Но лучше не брать трубку, когда звонят с незнакомых номеров.