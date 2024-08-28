В Челябинской области 21‑летний тюменец избил 17‑летнего подростка

Конфликт произошел из‑за девушки

В Миассе около ТРК «Слон» произошел конфликт между 17-летним местным жителем и 21-летним уроженцем Тюмени. Завязалась драка, в ходе которой подросток получил травмы и попал в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что на подростка напала якобы компания. Однако полицейские опросили пострадавшего, сотрудников ТРК и установили, что конфликт у парня произошел с одним человеком.

«Предварительно, конфликт был связан с девушкой, с которой пытались познакомиться оба молодых человека. По обстоятельствам причинения травм несовершеннолетнему следственными органами СУ СК России по Челябинской области принято процессуальное решение», — уточнили в полицейском главке.