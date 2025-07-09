В Челябинской области 20‑летний автомобилист устроил массовое ДТП с погибшим

Участниками аварии стали четыре авто

Вечером 8 июля в Чебаркульском районе 20-летний водитель автомобиля ВАЗ устроил массовое ДТП. В результате два пассажира одной из машин получили травмы, один из пострадавших впоследствии скончался, сообщили в областной Госавтоинспекции.

ЧП произошло на трассе Бишкиль — Варламово. Виновник аварии не выдержал безопасную дистанцию и въехал в стоящий впереди ВАЗ, 48‑летний водитель которого ожидал возможности повернуть, пропуская встречный транспорт.

В результате ВАЗ выехал на встречку, создав помеху для Audi A6. Водитель иномарки, чтобы избежать столкновения, выехала на обочину, где врезалась в припаркованный грузовик и дорожное ограждение.

Двух пассажиров выехавшего на встречку ВАЗа госпитализировали с травмами. Один из них — 71‑летний мужчина — скончался в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.