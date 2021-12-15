В Челябинской области 20‑летнему водителю вынесли приговор за смертельное ДТП

Парень выехал на встречную полосу

Троицкий районный суд Челябинской области вынес приговор в отношении 20-летнего водителя ВАЗа, устроившего в феврале прошлого года ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в прокуратуре региона.

Авария случилась 16 февраля 2020 года на 106 км автодороги Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан. Водитель ВАЗа-211540 ехал из ночного клуба с тремя друзьями, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Киа», в котором находились четыре человека. В результате столкновения погиб пассажир ВАЗа, в автомобиле «Киа» также погиб пассажир. Водитель и еще один мужчина из этой машины получили тяжелые травмы.

В отношении 20-летнего водителя ВАЗа было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц»).

«Судом виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.