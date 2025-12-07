В Челябинской области 19-летний водитель ВАЗа устроил смертельное ДТП

Парень не справился с управлением

Сегодня, 7 декабря, в Верхнеуральском районе молодой водитель устроил лобовое ДТП, в котором один человек погиб и двое пострадали, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На 190 километре трассы Чебаркуль — Уйское — Магнитогорск 19-летний владелец ВАЗа не справился с управлением на изгибе дороги и выехал на встречку, где врезался в автомобиль Hyundai Sonata.

В результате 46-летний пассажир отечественного авто погиб на месте. Двух пассажиров иномарки госпитализировали с травмами.

Про факту ДТП проводится проверка.

