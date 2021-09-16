В Челябинской области 19‑летний водитель погиб в ДТП с опрокидыванием

У молодого человека не было прав на управление авто

В Верхнем Уфалее 19-летний водитель погиб за рулем ВАЗ-21104. Молодой человек находился за рулем без прав. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в УГИБДД по Челябинской области. ДТП случилось сегодня ночью рядом с домом № 47 по улице Свердлова в Верхнем Уфалее. Мужчина не справился с управлением отечественной легковушки, вылетел с проезжей части, после чего авто опрокинулось.

«От полученных травм водитель скончался на месте происшествия», — рассказали в областной ГИБДД.

Полиция проводит проверку. Известно, что погибший ранее привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее писал наш сайт, 14 сентября 30-летний мотоциклист-бесправник из Башкирии за рулем «Ямахи Роял Стар» не выбрал безопасную скорость на трассе в Челябинской области, совершил касательное столкновение с ВАЗ-21124, затем протаранил остановившийся впереди грузовик «Мерседес Бенц» с прицепом. Мотоциклист погиб на месте.