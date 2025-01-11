В Челябинской области 18-летний парень-бесправник угнал авто и попал в ДТП

Водить подозреваемый не умел

В Кунашакском районе в полицию с заявлением об угоне авто обратился 63-летний местный житель. Он сообщил, что его ВАЗ был припаркован около дома и в какой-то момент исчез. Вскоре выяснилось, что авто пытался угнать ранее судимый 18-летний знакомый потерпевшего. Он задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что молодой человек находился в гостях у потерпевшего. И когда последний уснул, подозреваемый взял ключи от машины и попытался угнать ВАЗ. Но безуспешно: парень не умел водить и почти сразу врезался в дерево.

При задержании молодой человек полностью признал свою вину. Теперь ему грозит новый срок: за неправомерное завладение автомобилем предусмотрено до пяти лет тюрьмы.