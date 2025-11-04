В Челябинской области 18-летний мошенник ждет суда за решеткой

Он похитил более 1,2 млн рублей у пенсионеров

В Челябинской области ждет суда за решеткой восемнадцатилетний курьер мошенников. Он обманывал пожилых людей и похитил более 1,2 миллионов рублей у пенсионеров, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Установлено, что обвиняемый под контролем кураторов обманывал пенсионеров. Он убеждал их, что те отправляют деньги в «недружественную страну». Затем угрожал им полицией.

«Молодой человек, участвуя в преступной схеме, выполнял роль курьера: он приезжал за денежными средствами к жертвам мошенничества, часть из которых оставлял себе в качестве вознаграждения, остальные деньги переводил сообщникам», — отметили в ведомстве.

Юного афериста задержали в августе в Еткуле. Следователи выяснили, что он успел обмануть пенсионеров в Южноуральске и Каслях. Еще в двух случаях его попытки мошенничества не увенчались успехом — люди заподозрили обман.

Уголовное дело завершено. Парень полностью признал свою вину и возместил ущерб.

По ходатайству следователя мошенника заключили под стражу. Прокурор утвердил обвинительные заключение. Дело передано в Южноуральский городской суд. Расследование в отношении его соучастников продолжается.

Напомним, в Татарстане задержали курьеров, обманувших жительницу Магнитогорска. Они действовали сообща по указке аферистов.