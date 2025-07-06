В Челябинской области 17‑летняя девушка разбилась, отдыхая в горах

Несовершеннолетняя упала со смотровой площадки

Вечером 5 июля в Юрюзани Катав-Ивановского района 17‑летняя девушка, отдыхая в горах, оступилась и упала с большой высоты. В результате она погибла, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Установлено, что девушка вместе с друзьями находилась на смотровой площадке на горе Маяк. В какой-то момент ей стало плохо, она оступилась и упала с высоты более 100 метров. От полученных травм девушка скончалась.

Следователи проводят проверку, в ходе которой установят причины и условия, способствовавшие трагедии.