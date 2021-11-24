В Челябинской области 16‑летний юноша угнал автомобиль

В отношении южноуральца возбудили два уголовных дела

В Южноуральске Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Им оказался 16-летний ранее судимый житель Увельского района, сообщили 23 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлениями об угоне автомобиля и попытке угона сообщили 44-летний и 20-летний местные жители. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Юноша пояснил, что в ночное время захотел покататься на машине. В одном из дворов многоквартирного дома он увидел ВАЗ-21061 без сигнализации. Недолго думая, 16-летний злоумышленник выдавил стекло и проник в автомобиль. Однако уехать не смог, так как в машине отсутствовал аккумулятор. Тогда он таким же способом проник в другой автомобиль, стоящий в том же дворе, и уехал на нем с места преступления.

«По данным фактам возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации („Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“) и частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 166 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль полицейские обнаружили в Увельском районе и вернули законному владельцу.